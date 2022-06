Palermo, mafia: confiscati beni per 1,5 milioni euro a imprenditore

I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno confiscato beni per circa 1,5 milioni di euro all'imprenditore edile Giuseppe "Pino" Scaduto, 76 anni, ritenuto l'ex reggente del mandamento mafioso di Bagheria e arrestato nell'operazione "Perseo".

Il provvedimento dichiara "l'irrevocabilità della confisca" e il patrimonio, riconducibile a Cosa Nostra, è entrato a far parte, in maniera definitiva, del patrimonio dello Stato. Scaduto in passato era stato condannato anche per ricettazione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti.