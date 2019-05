Palermo, donna barricata in casa per colpa dei gabbiani

Un nido d'amore trasformato in una prigione per Giusi Scimone, questo il nome della donna: ogni volta che apre le finestre o la porta del suo attico, i gabbiani scendono in picchiata e la aggrediscono . Non si tratta però di istinti omicidi, come nel caso degli uccelli di Hitchcock, ma in questo caso di protezione materna : la presenza della signora è percepita come un pericolo per la prole e, di conseguenza, i gabbiani adulti. La signora spiega sconsolata che "Lipu ed Enpa mi hanno detto che dovrò aspettare 40 giorni prima di uscire di casa, ovvero quando i cuccioli avranno imparato a volare. Solo allora, forse, sarà possibile rimuovere il nido".

La replica - L'Ente Nazionale Protezione Animali risponde spiegando che "non ci risulta di aver ricevuto chiamate dalla signora di Palermo. Anzi, siamo sorpresi di sentire quanto affermato, ovvero che aiutiamo gli animali e non le persone. Noi sosteniamo i proprietari degli animali, ma anche chi si trova in situazioni di emergenza e non sa come affrontarle".



Nonostante ciò, "la signora dovrà avere un po' di pazienza. I gabbiani sono parte della fauna selvatica, protetta come patrimonio indisponibile dello Stato, e il loro nido non può essere rimosso dal terrazzo e tanto meno danneggiato". Poi lascia un consiglio per evitare che si replichi questa situazione spiacevole: "non lasciate residui di cibo, ornate gli spazi con fiori e piante, usate i dissuasori e frequentate gli spazi anche d'inverno. In questo modo i gabbiani saranno scoraggiati e non nidificheranno nel vostro terrazzo".