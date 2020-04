Palermo, divisorio e autocertificazione: l'idea di un ristoratore per la ripresa

Divisorio in plexiglass e autocertificazione. Questa è l'idea di un imprenditore siciliano che ha iniziato a pensare a come potrebbe ripartire la sua attività di ristorazione nel corso della Fase 2: "Abbiamo pensato a separare i tavoli per le coppie con un divisorio trasparente - spiega a "Pomeriggio Cinque" - chi verrà qui dovrà presentare un'autocertificazione in cui solleva l'attività da qualsiasi tipo di responsabilità".

Non solo in coppia, a cena si potrà andare anche in gruppo: "Abbiamo pensato anche alle cene aziendali - dice - in questo caso il tavolo sarà diviso per ogni commensale in modo tale da garantire il distanziamento sociale".