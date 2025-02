Palermo, i "baby pirati" che sfrecciano sulle bici elettriche truccate

Come documentano le immagini riprese dai cellulari, i "baby pirati" circolano, spesso in coppia, a bordo di bici elettriche che assomigliano agli scooter. I giovanissimi guidatori chiedono di apportare modifiche tecniche per aumentare la velocità e le prestazioni del mezzo. "I clienti sanno bene che installare l'acceleratore a manopola è illegale ma in giro fanno finta di usare i pedali", spiega un meccanico.