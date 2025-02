Palermo, in una scuola referendum sull'uso del grembiule: a decidere saranno i bambini

All'istituto comprensivo Rita Borsellino di Palermo, si terrà un referendum sull'uso del grembiule. A votare saranno i 400 alunni della scuola. Tutto è nato da una lettera inviata da due classi di quarta elementare alla dirigente scolastica. "Abbiamo un po' di problemi con i grembiuli. Pensiamo che quando fa caldo non li vorremmo mettere. Sono stretti e non ci possiamo muovere. Non dobbiamo per forza essere tutti uguali perché ognuno è diverso", si legge nella missiva. La preside, Lucia Sorce, ha spiegato a la Repubblica, che riporta la notizia, di aver "ritenuto la proposta e le sue motivazioni legittime. Ma ho anche sottolineato che cinquanta bambini non possono decidere per tutti, così faremo un vero referendum con tanto di urne, scrutatori e voti per arrivare alla decisione finale".