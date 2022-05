Palermo, accusato di corruzione: funzionario della polizia provinciale si uccide durante l'arresto

Un funzionario della polizia provinciale della Città Metropolitana di Palermo, Marcello Miraglia, si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano di un palazzo a Bagheria durante l'arresto.

I militari della guardia di finanza si erano recati nella casa dell'uomo per notificargli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di corruzione . Ma durante le operazioni il 61enne ha chiesto di potere andare in bagno: in un attimo ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto .