Palermo, abusi su minori in centro sportivo: arrestato brigadiere Gdf

Un brigadiere di 54 anni della guardia di finanza è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Palermo per violenza sessuale nei confronti di sette bambini, tra i 9 e gli 11 anni. Come riportato dal Giornale di Sicilia, gli abusi sarebbero avvenuti ad agosto nel centro sportivo delle fiamme gialle. Proprio all'interno della struttura il 54enne è stato bloccato in flagranza di reato, dopo che gli investigatori avevano piazzato telecamere nascoste.