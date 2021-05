Palermo, 26enne ucciso a colpi d'arma da fuoco alla Vucciria

ansa

Un 26enne, Emanuele Burgio, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel popolare mercato della Vucciria a Palermo, centro nevralgico della movida del capoluogo siciliano. Il personale del 118 ha trasportato il giovane in condizioni disperate in ospedale: qui Burgio è morto poco l'arrivo in Pronto soccorso. Ancora ignoto il movente del delitto.