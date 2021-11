Palazzo Adriano (PA), il sindaco: "Noi Covid free da tre mesi"

Il comune di Palazzo Adriano a Palermo è Covid free da tre mesi. A dichiararlo è il sindaco Nicolò Granà, in collegamento a "Dritto e Rovescio", che fa sapere: "I vaccinati qui sono il 104%. Siamo riusciti a far vaccinare anche persone provenienti da altri paesi. Stiamo dando lezione di civiltà a tutta l'Italia".

In studio, ospite al talk di Rete 4, la giornalista Maria Giovanna Maglie replica con scetticismo alla dichiarazione del sindaco siciliano: "Vediamo quanto dura. Il vaccino Pfizer ha una copertura di tre mesi. Mi auguro non ci siano state forme di coercizione". "Venite a vedere a Palazzo Adriano come funziona il vaccino – risponde Nicolò Granà – noi abbiamo dato credibilità alla scienza non alla politica".