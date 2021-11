Covid, presidente Sassonia: "Non vogliamo una nuova Bergamo qui"

Ansa

Se il tasso di contagi resterà lo stesso nei prossimi giorni, bisognerà "discutere insieme delle misure necessarie" perché "noi non vogliamo permettere una Bergamo in Sassonia". Lo ha detto il presidente del land tedesco, Michael Kretschmer, rievocando il dramma della città lombarda del 2020. "Nessuno sopporterebbe in Germania immagini come quelle di Bergamo", ha spiegato, anche se al momento "la situazione non è così terribile".