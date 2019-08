Open Arms, sindaco Lampedusa: "Aiuto in mare non può essere negato"

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è intervenuto sulla vicenda della nave Open Arms, al largo dell'isola siciliana con oltre 130 migranti a bordo in attesa di sbarcare. "L'aiuto non può essere negato a nessuno - ha spiegato il primo cittadino -. In mare esistono dei codici, quello dei pescatori, cioè salvare le vite umane, prima può succedere agli altri poi può succedere anche a te".