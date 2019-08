Open Arms, Salvini alla Trenta: "Umanità non è aiutare trafficanti"

"Umanità non significa aiutare trafficanti e Ong". Così Matteo Salvini replica al comunicato del ministro Trenta che aveva spiegato di non aver firmato il nuovo decreto di stop alla Open Arms "per umanità". Il ministro dell'Interno spiega che "per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani. Sul divieto di sbarco alla Open Arms siamo soli contro tutti. Contro Ong, tribunali, Europa e ministri impauriti".