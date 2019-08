Open Arms, la Procura di Agrigento dispone il sequestro della nave e l'evacuazione dei migranti

La decisione è stata presa al termine di un vertice che si è svolto presso la Capitaneria di Porto di Lampedusa tra Patronaggio e i vertici della Capitaneria.



Il reato, previsto dall'articolo 328 del codice penale, punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".



Il sequestro preventivo dell'imbarcazione è stato disposto "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il fascicolo sarebbe a carico di ignoti: i magistrati stanno ricostruendo la catena di comando per risalire a chi ha impedito lo sbarco dei profughi che, dopo la decisione dei pm, verranno fatti scendere a terra.



Salvini: "Procura Agrigento supera indicazione che viene dal popolo" - "La Procura supera un'indicazione che non viene tanto dal ministero ma che viene dal popolo, dalla legge". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal suo studio del Viminale. "Qualcuno si sta già portando avanti nel nome di un governo dell'inciucio che vuole riaprire i porti. Ma finché campo difenderò i confini del mio Paese. Molto probabilmente mi arriverà un'altra denuncia, perché la Procura di Agrigento ha aperto un procedimento 'contro ignoti' per abuso d'ufficio. Sono curioso di sapere come si chiameranno questi ignoti, credo Matteo Salvini".