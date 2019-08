Open Arms, il sindaco di Lampedusa a Tgcom24: "Basta parlare solo di Ong" | Naufraghi si tuffano in mare: recuperati

Nove profughi si gettano in mare: recuperati dalla Guardia costiera - Nove migranti si sono gettati in mare per cercare di raggiungere a nuoto la riva, che dista circa 800 metri dalla nave, alla fonda davanti al porto. Sono subito intervenuti una motovedetta della Guardia costiera e due gommoni, li hanno recuperati e portati nel molo della Madonnina. A riva ad accoglierli hanno trovato diversi medici pronti ad assisterli. I soccorsi hanno detto che i naufraghi hanno rischiato di annegare, perché il mare è molto agitato e soffia un forte vento. Intanto gli attivisti della Ong avvertono: "A bordo la situazione è esplosiva". Già nella notte un uomo si era gettato in mare ed era stato recuperato dai militari della motovedetta della Guardia costiera. Un episodio simile anche domenica, quando in cinque si erano lanciati per essere poi ripescati dagli attivisti della Ong.

Il procuratore di Agrigento verso l'isola con uno staff di medici - E' pronto a partire in elicottero, per raggiungere l'isola, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, insieme con uno staff di medici. Il magistrato vuole seguire da vicino quanto sta accadendo a Lampedusa e spiega: "La situazione è esplosiva, devo riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male. L'impegno e l'attenzione sono massimi per l'incolumità delle persone".



Madrid: "Dalla Spagna la soluzione nelle prossime ore" - Sul problema della Open Arms è attesa a breve la soluzione da parte del governo di Madrid, che ha assicurato un intervento "nelle prossime ore", come ha dichiarato il ministro della Difesa spagnolo Margarita Robles secondo quanto riferisce il quotidiano La Vanguardia. La Robles ha sottolineato che si tratta di una situazione di "emergenza umanitaria" e che la Spagna "non guarderà dall'altra parte come sta facendo il ministro Matteo Salvini". Il ministro ha inoltre invitato la Commissione europea ad affrontare la questione nella prossima riunione del Consiglio europeo dei ministri dell'Interno.



Salvini: "Ong spagnola, giusto che vada in un porto spagnolo" - Sulla disponibilità del governo spagnolo in merito alla vicenda, Matteo Salvini commenta: "Ong spagnola, nave spagnola, porto spagnolo: giusto così. La coerenza e la fermezza italiane pagano, non siamo più il campo profughi d'Europa".