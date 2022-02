Omicidio nell'Agrigentino, un giovane di 24 anni ucciso in piazza

carabinieri

Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino. L'omicidio è stato commesso in piazza Progresso. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato nove bossoli di una pistola. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. Per l'omicidio è stato fermato il padre della vittima, Gaetano Rampello, 57 anni, un poliziotto in servizio a Catania.