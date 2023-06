Oim: naufragio a Lampedusa, forse 40 migranti dispersi

"Naufragio a Lampedusa, forse 40 dispersi.

Dinamiche e numero da confermare": è quanto ha scritto su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). "Urgente rafforzare i soccorsi sulla rotta tunisina - ha aggiunto - i fragili barchini di ferro su cui sono costretti a viaggiare i migranti in fuga dal Paese stanno causando quest'anno un inaccettabile numero di morti".