Nozze di Dua Lipa a Palermo, bilancio in chiaroscuro tra rilancio d'immagine e overtourism selvaggio

Le telecamere del programma di Rete 4 hanno seguito i movimenti in città legati alla festa per le nozze della popstar, eppure all'estero il ritorno di immagina per Palermo non è stato dei migliori. Il Sun ha affiancato all'immagine delle nozze il volto del boss Giovanni Brusca, mentre invece il Telegraph ha parlato di un matrimonio celebrato "nel covo della mafia". Il presidente della Regione Schifani ha chiesto delle scuse, ma il giornale si è limitato ad aggiungere la parola "ex" prima di "covo". Insomma, il danno d'immagine resta.