Nozze di Dua Lipa a Palermo, bilancio in chiaroscuro tra rilancio d'immagine e overtourism selvaggio

Le nozze a Palermo di Dua Lipa con Callum Turner hanno creato scompiglio nella città siciliana. Come documentato in un servizio andato in onda da "Realpolitik" nella puntata del 10 giugno, i residenti hanno protestato per il caos creato dalla celebrazione, che ha interessato diverse zone della città.
I cittadini hanno affisso sui muri dei manifesti dal tono molto diretto. "Palermo non è in affitto", o ancora: "La nostra piazza non è il tuo salotto" hanno scritto. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al programma di Rete 4 commenta quanto accaduto: "Se vuoi condividere con i tuoi ospiti un'identità, chiedi un luogo che rappresenta una certa autenticità".
Le telecamere del programma di Rete 4 hanno seguito i movimenti in città legati alla festa per le nozze della popstar, eppure all'estero il ritorno di immagina per Palermo non è stato dei migliori. Il Sun ha affiancato all'immagine delle nozze il volto del boss Giovanni Brusca, mentre invece il Telegraph ha parlato di un matrimonio celebrato "nel covo della mafia". Il presidente della Regione Schifani ha chiesto delle scuse, ma il giornale si è limitato ad aggiungere la parola "ex" prima di "covo". Insomma, il danno d'immagine resta.