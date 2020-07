Nonostante i divieti, la Scala dei Turchi assaltata dai vacanzieri

Selfie e tintarella - A denunciare l'accaduto è stata l'associazione ambientalista "Mareamico", che ha documentato la presenza di turisti e locali sulla scogliera. La Scala dei Turchi, infatti, non è stata invasa solo da stranieri in cerca di un selfie in uno dei panorami più belli che ci siano, ma anche da agrigentini in cerca di tintarella.

Oltre 100 persone denunciate - Dall'inizio dell'estate sono state denunciate alla Procura più di 100 persone per violazione di sigilli. Ma denunce e appelli non bastano, a quanto pare, a evitare che la costa venga presa d'assalto. Il sequestro, firmato dal procuratore Luigi Patronaggio, era scattato a febbraio per il pericolo crolli dovuto alla instabilità dei costoni rocciosi.