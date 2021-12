Niscemi (Caltanissetta), tre ragazzi morti in un incidente stradale

ansa

Tre giovani sono morti nella notte in un incidente sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all'uscita di Niscemi, nel Nisseno. Si tratta di Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni, e Alessandro Cirrone, 16 anni. A bordo del mezzo su cui viaggiavano c'era anche un 17enne rimasto gravemente ferito e ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Elia per essere sottoposto a intervento neurochirurgico.