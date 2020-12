Neonato abbandonato a Ragusa, il padre è l'uomo che finse di trovarlo

Svolta nelle indagini sul neonato trovato il 4 novembre vicino a un cassonetto a Ragusa : il padre è lo stesso uomo che ha finto di trovarlo chiamando poi i poliziotti. La madre, di Modica, gli aveva chiesto di lasciare il bambino in ospedale, lui invece decise di metterlo in un sacchetto di plastica e trasportarlo fino a Ragusa, inscenando il ritrovamento. Il bimbo è stato affidato a una famiglia. Il 59enne è indagato per abbandono di minore.

Gli investigatori da subito avevano ascoltato l'uomo che aveva trovato il bimbo. Spiegava di aver notato, davanti alla sua macelleria, un sacchetto di plastica e di essersi avvicinato credendo che contenesse spazzatura ma poi, udendo alcuni gemiti, aveva scoperto il neonato. A quel punto, sempre secondo il racconto del 59enne, avrebbe chiesto aiuto a un'amica. Insieme decisero di avvisare le forze dell'ordine.

Dalle indagini è invece emerso che il macellaio, legato sentimentalmente a una donna di 41 anni, la sera del 4 novembre, era stato chiamato da lei, a Modica, e che aveva scoperto che la compagna aveva appena partorito.

Due settimane fa, il bimbo è stato affidato ad una famiglia per un anno, in attesa di una possibile adozione. Subito dopo l'arrivo del piccolo, si era scatenata una gara di solidarietà e numerosi doni sono arrivati in ospedale. Sono stati consegnati tutti al tutore e, di conseguenza, alla nuova famiglia. A Ragusa, è stato anche aperto un conto corrente intestato al piccolo: il bambino potrà utilizzarlo solo dopo il compimento dei 18 anni. Il neonato avrebbe potuto essere affidato in maniera diversa, senza nessun rischio per la sua vita: a Vittoria esiste una "cullina per la vita", un luogo dove è possibile lasciare i neonati senza essere visti.