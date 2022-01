Nel Catanese assessore comunale arrestato per concorso in omicidio

carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un assessore del comune di Palagonia, nel Catanese, per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, assassinato nel paese della Piana di Catania il 23 agosto del 2017. Per la Dda, il delitto "sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla 'Stidda' e avrebbe collegamenti con l'uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliere comunale Marco Leonardi".