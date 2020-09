Militare annegato a Milazzo, dopo condanna per suo post parla il 15enne salvato : "Piango per i suoi figli"

A Milazzo trovato il corpo di Aurelio Visalli, il militare annegato dopo aver salvato un ragazzo Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Vorrei ripetere alla moglie e i figli di Aurelio Visalli che non sono un pazzo e un incosciente a buttarmi in quel mare che poteva uccidermi. Piango per loro. Mi dispiace tantissimo per quell' uomo, è morto da eroe". La Repubblica ha raccolto lo sfogo tra le lacrime di uno dei 15enni di Milazzo (Messina) finito nel mare in burrasca e salvato dal guardiacoste poi annegato. Attaccato dal Web e per strada per quel post scritto in cui negava di essere stato strappato alle onde da qualcuno e poi cancellato, il giovane sottolinea: "Ora ho paura, anche nel vedere il mare, mi tornano in mente quei momenti".