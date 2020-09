Militare annegato a Milazzo, Conte: "Rendiamo merito al suo coraggio"

Giuseppe Conte ha parlato della morte di Aurelio Visalli, il militare 40enne annegato a Milazzo, nel Messinese, dopo essersi tuffato per salvare un ragazzo in difficoltà. "La morte del sottufficiale della Guardia costiera, che per salvare una giovane vita ha sacrificato la propria, unisce il Paese in un profondo dolore", ha detto il premier. "Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e rendiamo tutti merito al coraggio di un valoroso servitore dello Stato".