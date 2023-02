Migranti, tribunale di Catania: illegale lo sbarco selettivo

Sulla questione dello sbarco selettivo dei migranti, salvati dalle navi Ong, interviene il tribunale civile di Catania dichiarandolo illegale.

Secondo i giudici, infatti, il decreto messo a punto dal ministro Matteo Piantedosi "ha ostacolato in modo discriminatorio l'accesso delle persone salvate a una procedura di asilo". Di fronte ai magistrati era stato portato il caso della nave Humanity 1 a cui, proprio in virtù del decreto Ong, era stato vietato di sostare nelle acque territoriali italiane. "I diritti dei rifugiati in cerca di protezione non devono essere compromessi negando ad alcuni di loro il diritto di chiedere asilo in uno Stato membro dell'Ue", ha commentato la responsabile politica di Sos Humanity, Mirka Schaefer.