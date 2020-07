Migranti, Sea Watch: "In 50 alla deriva a 24 miglia da Lampedusa"

Un barcone con a bordo 57 persone è "in pericolo al largo della Libia", a 24 miglia da Lampedusa in zona SAR maltese. Lo riferisce Sea Watch Italy, precisando che "Alarm Phone è stato allertato dalla barca, ma la connessione era scadente. Non abbiamo potuto ottenere tutte le informazioni necessarie né verificare la posizione. Le autorità di Malta e Italia sono state informate".