Migranti, in 114 arrivati a Lampedusa: erano su due barconi

Altri 114 migranti, che erano su due barconi soccorsi dalla Capitaneria di porto, sono arrivati a Lampedusa.

Dalla mezzanotte gli sbarchi sono saliti a cinque, per un totale di 205 persone arrivate. Sul penultimo natante soccorso c'erano 60 sudanesi, eritrei, siriani ed egiziani che hanno riferito d'essere salpati da Zuara in Libia, pagando 3mila dollari a testa. Sull'ultimo erano invece in 54, originari di Sudan, Pakistan, Siria, Egitto e Bangladesh, anche loro partiti dallo stesso porto libico. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.