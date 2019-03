Migranti salvati da Ong,Salvini: conto su arresto responsabili nave

"Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di polizia, viene arrestato. Conto che questo accada". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando della nave Mare Jonio intervenuta per salvare 49 migranti. E aggiunge: "Nessun pericolo di affondamento, ignorate le indicazioni dei libici che stavano per intervenire, scelta di navigare verso l'Italia, ma soprattutto disobbedienza alla richiesta di non entrare nelle acque italiane".