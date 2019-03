19 marzo 2019 12:47 Luca Casarini: da ex tuta bianca a salvatore dei migranti Icona dellʼuniverso No Global allʼepoca dei centri sociali, a 51 anni si è imbarcato in una nuova avventura: soccorrere i naufraghi del Mediterraneo

Luca Casarini è tornato e, nonostante le rughe e qualche chilo in più, sembra più in forma di sempre. Chi, del G8 di Genova, ha chiari i ricordi, in queste ore di botta e risposta col Governo, lo ha subito riconosciuto: da leader dei No Global italiani, costretto dal ruolo a stare fuori dal sistema, ora è il capo missione della Mar Jonio, l'imbarcazione dell'ong Mediterranea Saving Humans che ha soccorso in acque internazionali 49 migranti a bordo di un gommone in avaria. E che ora è arrivata a Lampedusa.

Coi suoi 51 anni suonati, Casarini ha dismesso il megafono, ma nella voce ha il piglio del capo popolo di un tempo. Si era fatto conoscere nel periodo d'oro dei centri sociali, quando il "Rivolta" di Marghera dettava legge nel mondo della sottocultura di sinistra. Il momento di massima esposizione fu il G8 di Genova. Da allora, il suo impegno si è via via istituzionalizzato, ma per i duri e puri, il "vecchio" Casarini si sarebbe imborghesito. Di fatto alla politica attiva non ha mai rinunciato. Nel 2014 figura tra i candidati europei della Lista Tsipras, ma non viene eletto. Ha collaborato con Nichi Vendola, ai tempi di Sel. L'anno scorso è stato tra i fondatori di Sinistra italiana ed eletto segretario regionale in Sicilia.