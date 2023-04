Migranti, peschereccio con a bordo 600 persone soccorso in acque Sar maltesi

Un peschereccio in difficoltà, con a bordo circa 600 migranti, è stato soccorso dalla guardia costiera italiana a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale, in acque Sar maltesi.

Le operazioni sono risultate difficoltose per le cattive condizioni meteo. È probabile che i migranti possano essere trasferiti in Sicilia, ma visto il numero elevato si ipotizza una divisione tra i porti di Augusta e Catania che si stanno già preparando per l'accoglienza.