Migranti, Ocean Viking: "Non possiamo più garantire la sicurezza"

"Abbiamo urgente bisogno di assistenza, senza di essa non possiamo più garantire la sicurezza dei sopravvissuti e dell'equipaggio". E' l'allarme lanciato da Laurence Bondard, di Sos Mediterranee, che si trova a bordo della Ocean Viking e che descrive le drammatiche condizioni dei 180 migranti. "Siamo preoccupati per quei naufraghi la cui ansia sta salendo - aggiunge -. Tenerli su una nave in mare per un periodo così lungo non è sostenibile".