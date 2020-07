Migranti Ocean Viking, lunedì trasferimento su nave quarantena

Domenica a bordo della Ocean Vicking, la nave al largo della Sicilia con 180 migranti che giorni chiede un porto sicuro, saranno avviate le operazioni per il prelievo dei tamponi. La situazione è "attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migranti, programmato per lunedì 6 luglio, sulla Moby Zaza", la nave quarantena. Lo ha reso noto il Viminale. A bordo, dopo diversi tentativi di suicidi, è salito un team medico per assistere i profughi.