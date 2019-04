Migranti, nave della Sea-Eye: via libera allo sbarco di due bimbi e delle madri | Salvini: "Rifiutano di scendere"

E' arrivato il via libera del Viminale allo sbarco di due bambini, una neonata di 11 mesi e un bimbo di 6 anni, e delle rispettive madri che si trovano a bordo della Alan Kurdi, la nave di Sea-Eye con a bordo 64 migranti. Motovedette sono salpate da Lampedusa per effettuare il trasbordo dei quattro passeggeri per motivi medici. Ma il vicepremier Matteo Salvini rende noto che i 4 "si rifiutano di scendere". La Ong tedesca: "Non separeremo le famiglie".

La Alan Kurdi è ancora in acque internazionali a circa 15 miglia da Lampedusa. Tutti gli altri migranti resteranno a bordo della nave della Ong tedesca, in attesa di conoscere la loro destinazione. "Donne e bambini si rifiutano di scendere dalla nave. Non ci resta che augurare buon viaggio verso Berlino", ha detto Salvini, confermando dunque che non ci sarà lo sbarco dei primi quattro passeggeri.



Sea Eye: "Accordo col governo tedesco" - "L'Italia ha offerto di evacuare due bambini e le loro madri. L'accordo con il governo tedesco era tuttavia che le famiglie sarebbero state evacuate. Non faremo alcuna separazione familiare attiva", ha riferito Sea Eye. "Questa è una tortura emotiva e mette in pericolo il benessere del bambino", ha aggiunto la Ong tedesca.