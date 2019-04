Migranti, nave della Sea-Eye: via libera allo sbarco di due bimbi e delle madri

E' arrivato il via libera allo sbarco di due bambini, una neonata di 11 mesi e un bimbo di 6 anni, e delle rispettive madri che si trovano a bordo della Alan Kurdi, la nave di Sea-Eye con a bordo 64 migranti. Motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza sono salpate da Lampedusa per effettuare il trasbordo dei quattro passeggeri per motivi medici. La Alan Kurdi è ancora in acque internazionali a circa 15 miglia da Lampedusa.