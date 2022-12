Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: morta una bimba di 2 anni

Leggi Anche Decreto ong, i migranti salvati facciano richiesta di protezione a bordo della nave

La bimba e un altro minore soccorsi dai medici della Guardia costiera - La bimba era arrivata al Poliambulatorio con sindrome da annegamento. I medici sono invece riusciti a rianimare, con il massaggio cardiaco, un bambino che era sullo stesso barcone e, come tutti gli altri profughi, era finito in acqua e si trovava in gravi condizioni. La Guardia di finanza ha soccorso i 43 migranti, mentre i due bambini sono stati caricati dalla motovedetta della Guardia costiera dove i medici Cisom hanno provveduto a intubarli e rianimarli per tutto il tragitto.

All'improvviso, l'isola è quindi tornata in allarme per l'emergenza migranti e da molo Favarolo, così come dal Poliambulatorio, è un continuo viavai di soccorritori e forze dell'ordine. Anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha appena ricevuto sull'isola il vice premier Matteo Salvini, è in costante contatto con le forze dell'ordine e i medici del presidio ospedaliero.

La barca partita da Sfax - Tra i 43 profughi a bordo, originari di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun, soccorsi dalle motovedette Cp 319 e V1300, ci sono anche nove donne e tre minori (tra cui la bimba morta). I superstiti del naufragio hanno raccontato di essere partiti alle 22 di sabato da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 2.500 dinari a testa per effettuare la traversata con la barca in ferro.