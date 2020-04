Migranti, Musumeci: "In arrivo barconi, serve nave per isolarli"

"Quello che temevo sta accadendo: mi segnalano l'imminente arrivo di barconi di migranti verso le coste siciliane. Il che contribuisce ad accentuare un clima di preoccupazione che già da tempo si registra nella comunità isolana a causa dell'epidemia in corso". A lanciare l'allarme è il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che invoca "un'adeguata nave da ormeggiare in rada in cui far trascorrere la quarantena ai migranti".