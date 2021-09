Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: soccorsi in oltre 500

Oltre cinquecento migranti sono approdati a Lampedusa dopo essere stati intercettati a quattro miglia dalla costa dalle motovedette della guardia di finanza, che li hanno scortati in porto . Tra gli stranieri che viaggiavano a bordo di un vecchio peschereccio in ferro erano presenti anche donne e bambini, provenienti da Marocco, Siria, Bangladesh ed Egitto . Sul molo si sono svolte le procedure di identificazione e i controlli sanitari.

Le operazioni di sbarco sono andate avanti per diverse ore. In precedenza si erano registrati altri cinque sbarchi sull'isola siciliana, per un totale di 119 persone.

Il vecchio peschereccio in ferro, lungo una quindicina di metri, sarebbe partito dalle coste libiche. Il ministero dell'Interno ha informato la Prefettura di Agrigento che all'alba arriverà sull'isola la nave quarantena Aurelia dove saranno imbarcati i migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, che ha una capienza massima di 250 posti, sono presenti al momento 330 ospiti.

Il sindaco: "Col mare calmo sono ripresi gli sbarchi" - "Dopo alcuni giorni di maltempo, con il mare calmo sono ripresi gli sbarchi", ha sottolineato

il sindaco di Lampedusa Totò Martello. Il barcone "sembrerebbe arrivare dalla Libia. I migranti saranno accompagnati al Centro di accoglienza e già da martedì si dovrebbero avviare i trasferimenti sulle navi quarantena", ha confermato il primo cittadino.