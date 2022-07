Migranti, maxi-sbarchi in Sicilia: ci sono 5 morti | L'hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso

Sedici sbarchi, per un totale di 522 migranti, si sono registrati fra la notte di sabato e la mattinata di domenica a Lampedusa (Agrigento), dove il giorno prima c'erano stati un totale di 13 approdi con poco meno di 350 persone.

L'hotspot, con 1.184 ospiti, è di nuovo al collasso . Al momento, a quanto pare, non sono previsti trasferimenti. Ma è emergenza in tutta la Sicilia. Un peschereccio con a bordo 500 persone è stato soccorso al largo della Libia: a Messina ne sono sbarcati solo 179, oltre alle salme di 5 persone decedute per cause non ancora accertate. Gli altri sono stati dirottati a Portopalo di Capo Passero, Catania e Crotone.