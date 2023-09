Migranti, due sbarchi nella notte a Lampedusa: in 1.161 nell'hotspot

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa.

Nella notte in 65 sono arrivati sull'isola: 18 sono stati rintracciati dai carabinieri sulla spiaggia di Cala Croce e 57 sono stati trasbordati dalla nave Cassiopea sulla motovedetta Cp327 della Capitaneria che li ha condotti a molo Favarolo. Nell'hotspot ora ci sono 1.161 persone, tra cui 295 minori non accompagnati. I trasferimenti di mercoledì, programmati dalla prefettura di Agrigento e coordinati dalla polizia, hanno permesso di alleggerire in maniera notevole le presenze: sono stati 1.269 i profughi spostati nell'arco di 24 ore.