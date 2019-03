Migranti, la nave della Ong Mediterranea ferma davanti a Lampedusa | Circondata da tre motovedette

Secondo quanto riferito da un giornalista di La Repubblica, che si trova a bordo della nave di Mediterranea, la guardia di finanza avrebbe vietato via radio l'ingresso nelle acque territoriali, anche sulla base di una direttiva del Viminale. Per il ministro dell'Interno Salvini, infatti, "i porti erano e rimangono chiusi". Il comandante della Mare Jonio avrebbe quindi trasgredito a quest'ordine impartito dalla guardia di finanza. La guardia costiera successivamente avrebbe autorizzato un punto di fonda a circa un miglio e mezzo dalla costa. A bordo della nave, sempre secondo la testimonianza del cronista, vi sarebbe un clima di grande tensione. I naufraghi, soccorsi su un gommone alla deriva, sarebbero spossati dalla traversata con mare Forza 7; uno di loro sarebbe anche in precarie condizioni di salute.

Salvini: "Il Viminale non indica il porto di sbarco" - Il Viminale "non indica nessun porto" di sbarco per la nave. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini a SkyNews24. "Io dico di no: se qualcun altro fa altre scelte lo vedremo, ma siccome la responsabilità è mia, curando, soccorrendo, dando da bere e da mangiare, perché ogni vita è sacra, però gli italiani per fessi non ci passano: questo è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Per Salvini, "si tutela la buona salute di tutti, ma uno sbarco sarebbe un precedente pericoloso: rischieremmo di alimentare il business che per gli scafisti rendeva più del traffico di droga". Secondo Salvini, "chi favoreggia l'immigrazione clandestina ha sulla coscienza il rischio di ritrasformare il Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto".