Migranti, Humanity 1: "Le autorità ci chiedono di lasciare il porto di Catania, non lo faremo"

Humanity 1, la nave carica di migranti arrivata nel porto di Catania, deve restare nello scalo "fino a quando non saranno sbarcati tutti i naufraghi".

La Ong "Sos Humanity" lo ribadisce via social: "Oggi il nostro capitano Joachim Ebeling è stato contattato dalle autorità affinché lasci il porto con i 35 sopravvissuti. Il nostro capitano ha risposto alla email e ha spiegato che non può farlo e che rimarremo qui assieme ai sopravvissuti finché non saranno sbarcati".