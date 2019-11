Migranti, archiviata indagine su Salvini per sbarco negato alla Alan Kurdi

Il tribunale dei Ministri, accogliendo la richiesta della procura di Roma, ha archiviato l'indagine che vedeva indagato l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda, nell'aprile di quest'anno, della Alan Kurdi. Dopo il no di Salvini allo sbarco, la nave, con a bordo donne e bambini, raggiunse Malta e i migranti furono distribuiti tra Germania, Francia, Lussemburgo e Portogallo.