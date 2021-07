Messina, un "vaccino party" per convincere gli indecisi

Un "vaccino party" per convincere le persone a vaccinarsi. È l'iniziativa lanciata dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, per aumentare le somministrazioni e spingere i cittadini a un gesto di responsabilità. "Secondo me è una buona idea - dice alle telecamere di "Morning News" una delle partecipanti alla festa - così le persone possono convincersi".

"Sfrutto l'occasione per farmi il vaccino e vado anche alla festa", spiega un altro intervistato. Nel frattempo, la città siciliana è la prima città in Europa che inizierà a iniettare i vaccini con il dispositivo medico chiamato "Comfort-in", un sistema che inietta il vaccino grazie a un getto ad alta velocità, eliminando l'utilizzo delle siringhe.