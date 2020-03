Messina, vuole giocare al Lotto (ora vietato): un 79enne ferisce donna in tabaccheria poi si suicida

A Messina un uomo di 79 anni si è suicidato con un colpo di pistola dopo aver ferito tabaccaia all'interno del suo negozio. La donna, colpita a un fianco, non è in pericolo di vita. L'uomo sarebbe entrato nella tabaccheria per giocare al Lotto e, di fronte al rifiuto dei titolari (visto che è vietato dal decreto anti-coronavirus), ha sparato diversi colpi per poi uscire e togliersi la vita.