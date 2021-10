Messina, tentata rapina su treno: sgominata babygang

Ansa

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Messina e di Taormina, hanno eseguito quattro misure cautelari, di cui due in carcere, nei confronti di quattro minorenni indagati per il reato di tentata rapina in concorso. I giovani, tra i 15 e i 17 anni, tutti originari del messinese, sono stati ritenuti responsabili di un tentativo di rapina avvenuta l'8 settembre scorso, ai danni di un passeggero, a bordo di un treno, nella tratta Messina-Catania.