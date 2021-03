Messina, sequestrati su A20 22 cavalcavia a rischio crollo 

Ansa

Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di 22 cavalcavia a rischio crollo nel Messinese sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia stradale. I cavalcavia sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico. Quattro persone sono state denunciate per omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina.