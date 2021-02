Messina, in 175 percepivano il Reddito di cittadinanza senza requisiti

ansa

La guardia di finanza di Messina ha scoperto 175 soggetti che, sebbene non fossero in possesso dei requisiti previsti, hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza. L'importo indebitamente percepito ammonta a un milione e 120.533 euro. E' stata inoltre bloccata l'erogazione per altri 474.417 euro, segnalando alle autorità siciliane 109 persone.