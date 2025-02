La gente si è riversata in strada spaventata ma, dalle prime indicazioni, non sembrerebbero esserci crolli o cedimenti a strutture ed edifici. Dalle prime indicazioni non ci sarebbero gravi danni a cose e persone, ma sono in corso tutte le verifiche del caso. Solo una richiesta per una verifica di controllo in una scuola a Cefalù, in provincia di Palermo, è giunta ai vigili del fuoco.