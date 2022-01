Messina, Dia confisca beni per 7 milioni a imprenditore

ansa

La Direzione investigativa antimafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca di beni per circa 7 milioni di euro riconducibili a un imprenditore operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso a seguito di vicende giudiziarie per truffa, abusivismo finanziario e usura, è anche considerato vicino ad ambienti mafiosi dei clan "nebroidei" e "tortoriciani".