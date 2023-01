Messina Denaro, il nome dell'indagine (Tramonto) preso dalla poesia di Nadia, vittima di 9 anni della strage dei Georgofili

Nell'attentato, provocato da un'autobomba e avvenuto il 27 maggio 1993, morirono la sorella Caterina, di neanche due mesi, i genitori Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, e lo studente Dario Capolicchio. I carabinieri del Ros hanno scelto quel nome in memoria delle vittime e come segno di rinvincita sulla mafia.

Il quadro con la poesia "Tramonto" Quando Matteo Messina Denaro (clicca qui per la scheda completa sulla sua vita), come scrive La Repubblica, è arrivato all'hangar dopo l'arresto non poteva aspettarsi di trovare il quadretto, che i militari del Ros hanno appeso sul muro, con la poesia il "Tramonto", scritta dalla piccola Nadia Nencioni, una delle cinque vittime della strage dei Georgofili.

Le parole dello zio di Nadia: "Un bel segnale" Prima di scoprire il motivo per cui il Ros ha scelto di dare quel nome all'operazione, Luigi Dainelli, lo zio della bimba uccisa nell'attentato a Firenze, aveva affermato: "L'abbiamo saputo stamani anche noi. Aver usato la poesia Tramonto di Nadia come titolo dell'operazione che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro è un simbolo, un bel segnale che viene dato a tutti, non è solo una carezza alle due bambine, nostre nipoti".

"Non so dire - aveva proseguito Luigi Dainelli - se qualcuno di loro, dei carabinieri, scegliendo la parola Tramonto abbia voluto ricordare le bambine e aver voluto richiamare attenzione sulle vittime dell'attentato di Firenze, o se si sia voluto anche interpretare qualcosa di più, forse pure il tramonto personale del boss Matteo Messina Denaro che viene segnato dal suo arresto". "Questo non lo so - aveva concluso -, ma so che al di là di tutto, facendo così, c'è stato un pensiero di investigatori e inquirenti dedicato alla strage di Firenze. Speriamo che Messina Denaro si decida a parlare, a dire la verità completa sulle stragi. Noi speriamo che con questo arresto si possa saperne di più".