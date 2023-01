Messina Denaro, perquisita la casa dei suoceri di Andrea Bonafede

Continuano a Campobello di Mazara (Trapani) le perquisizioni degli investigatori dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro.

I carabinieri del Ros, alla ricerca di elementi utili per scoprire la rete di fiancheggiatori che ha favorito la latitanza del boss, hanno perquisito l'abitazione degli ex suoceri di Andrea Bonafede. I coniugi sono morti diversi anni fa e la casa risulta disabitata da tempo, anche se in garage è stato trovato un cane incustodito presumibilmente di proprietà dello stesso Bonafede. L'edificio si trova a poche centinaia di metri dall'abitazione di Giovanni Luppino e dell'appartamento dove, fino a giugno, avrebbe vissuto Messina Denaro.